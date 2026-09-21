Haberler

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Uğurlu, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerle dönem çalışmalarını değerlendirdi. Ziyaret sonrası eğitim camiasına başarı temennisinde bulunuldu.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara yönelik ziyaretlerini sürdüren Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda sınıfları gezen Uğurlu, öğrencilerle bir araya gelerek yeni dönemin heyecanını paylaştı.

Sınıflardaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Uğurlu, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede yeni eğitim-öğretim yılında okulda yürütülecek çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Salah'ın fotoğraf çektirdiği yer olay oldu! Ziyaretçiler akın ediyor

Herkes sıraya girdi! İşte bu kuyruğun nedeni

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'ın oturduğu taşa o da gitti! Nevzat Aydın'dan kuymaklı paylaşım

Meşhur yere gidip bu pozu verdi!

Boyun kütletmek rahatlatmıyor, felç riski taşıyor! Uzmanlardan 'damar yırtılması ve ani ölüm' uyarısı

Rahatlatıyor sanılıyor ama... Boyun kütletmede felç uyarısı
Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu

Taciz iddiasıyla öldüresiye dövüldü! Evin sahibi ünlü oyuncu çıktı
Sakarya'da evlat dehşeti! 16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

16 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
Yatırımcının parası ne olacak? Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu 'sistemik risk' diyerek uyardı

Ekonomist Dr. Burak Köseoğlu "sistemik risk" diyerek uyardı