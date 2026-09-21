Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti

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Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara yönelik ziyaretlerini sürdüren Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, Çavdar İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda sınıfları gezen Uğurlu, öğrencilerle bir araya gelerek yeni dönemin heyecanını paylaştı.

Sınıflardaki öğrencilerle bir süre sohbet eden Uğurlu, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede yeni eğitim-öğretim yılında okulda yürütülecek çalışmalar, eğitim faaliyetleri ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için başarılı, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı