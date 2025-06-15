Söke'de Zirai Alanda Yangın, Söndürme Çalışmaları Sürüyor

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Söke'de Zirai Alanda Yangın, Söndürme Çalışmaları Sürüyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın, Nalbantlar Mahallesi'nde meydana geldi ve bölgeye çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Söke'de yangın, söndürme çalışmaları sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Yangın, Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Karadan devam eden söndürme çalışmalarına, bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor. Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edilirken, yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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