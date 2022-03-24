Söke'de stok ve fahiş fiyat kontrol ve denetimi gerçekleştirildi - Haberler

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Söke'de stok ve fahiş fiyat kontrol ve denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Söke'de stok ve fahiş fiyat kontrol ve denetimi gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine ilişkin denetim yapılırken, denetim ekipleri fırsatçılara geçit vermiyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde marketlerde ve gıda satışı yapan işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesine ilişkin denetim yapılırken, denetim ekipleri fırsatçılara geçit vermiyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen denetim ekipleri stokçuluk ve fahiş fiyatlara ilişkin denetim gerçekleştirdi. Market ve gıda işletmelerini gezen ekipler depoları ve fiyat etiketlerini kontrol etti. Raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, depolarda bulunan stokları tutanak altına aldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Söke'de stok ve fahiş fiyat kontrol ve denetimi gerçekleştirildi

Söke'de stok ve fahiş fiyat kontrol ve denetimi gerçekleştirildi

Söke'de stok ve fahiş fiyat kontrol ve denetimi gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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