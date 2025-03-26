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Söke'de Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Güvenliği Denetimi

Söke'de Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Güvenliği Denetimi
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Aydın'ın Söke ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki gıda işletmelerinde denetim yaptı. İşletmelerin hijyen ve sağlık standartlarına uygunluğu kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki kayıtlı gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Bayramda vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak için yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri titizlikle incelendi. Ekipler, gıda ürünlerinin uygunluk belgelerini ve sağlık şartlarını kontrol etti. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki gıda işletmelerinin hijyen kurallarına ve sağlık standartlarına uygun şekilde hizmet vermeye devam etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine bayram sonrası da devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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