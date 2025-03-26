Söke'de Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Güvenliği Denetimi

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki kayıtlı gıda işletmelerinde denetim yaptı.

Bayramda vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamak için yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri titizlikle incelendi. Ekipler, gıda ürünlerinin uygunluk belgelerini ve sağlık şartlarını kontrol etti. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki gıda işletmelerinin hijyen kurallarına ve sağlık standartlarına uygun şekilde hizmet vermeye devam etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerine bayram sonrası da devam edeceğini belirtti. - AYDIN