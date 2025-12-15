Söke'de özel veteriner klinikleri denetlendi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren özel veteriner hekim kliniklerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Veteriner hekimlik hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı denetimler kapsamında kliniklerin ruhsat ve faaliyet izinleri, fiziki şartları, hijyen durumları, kullanılan tıbbi cihazlar ile ilaç ve aşıların muhafaza şartları detaylı şekilde incelendi. Ayrıca hayvanlara yönelik uygulanan işlemlerin kayıt altına alınıp alınmadığı da kontrol edildi. Yetkililer, hayvan sağlığının aynı zamanda halk sağlığı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özel veteriner hekim kliniklerine yönelik denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti. - AYDIN