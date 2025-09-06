Söke'de Huzurevi Sakinlerine Kuaförlük Hizmeti

Söke'de anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. AK Parti Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört'ün girişimi, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek'in katkılarıyla ile hayata geçirildi.

Etkinlik kapsamında Söke'de hizmet veren kadın ve erkek kuaförler ile Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri, Huzurevi sakinlerine kuaförlük ve berberlik hizmeti sundu. Huzurevinde yaşayan yaşlıların kişisel bakımlarının yapılması, yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Başta kurum müdürümüz Serbil Gülbakır olmak üzere, emeğini ortaya koyan tüm kuaförlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN