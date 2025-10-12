Söke'de Emekli Din Görevlilerine Teşekkür Programı Düzenlendi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Söke İlçe Müftülüğü tarafından ilçede geçmiş yıllarda görev yapmış emekli din görevlileriyle için program düzenlendi.

Programda konuşan Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, uzun yıllar boyunca camilerde ve toplumun manevi hayatında hizmet eden din görevlilerine teşekkür ederek, "Bugüne kadar aziz milletimize ve ilçemize hizmet etmiş tüm din gönüllüsü büyüklerimize teşekkür ediyor, kendilerine sağlık ve afiyet diliyorum. Ahirete irtihal eden hocalarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Sizlerin gayret ve fedakarlıkları, bugün yürütmekte olduğumuz hizmetlerin temelini oluşturuyor. Bizler de bu emaneti aynı vefa bilinciyle sürdürmeye gayret ediyoruz" dedi.

Programda duygusal anlar yaşanırken emekli din görevlileri; Mehmet Aygün, İbrahim Şentürk, Yusuf Ertürk, Muharrem Bice, Abdullah Tuna, Süleyman Özdemir, Hasan İrdem, Cihan Çelikağ, Ömer Ovaz, Süleyman Özdemir' den oluşan heyet yapılan anlamlı buluşmadan dolayı İlçe Müftülüğü'ne teşekkür etti.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ve dua ile sona erdi. - AYDIN