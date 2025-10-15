Söke'de Basın Mensuplarından Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve ilçede görev yapan basın mensupları, Söke'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer, cemiyetin çalışmaları ve Söke'deki basın yapılanması hakkında bilgi verdi. Başkan Esmer, Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, basın ile emniyet arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ise, daha önce Kuşadası'nda görev yaptığını ve bölgeye yabancı olmadığını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Çetinkaya, basın mensuplarına teşekkür ederek, kamu yararına yürütülen her türlü çalışmada iş birliğine açık olduklarını ifade etti. - AYDIN