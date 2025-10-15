Haberler

Söke'de Basın Mensuplarından Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret

Söke'de Basın Mensuplarından Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
Güncelleme:
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Söke Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları, yeni İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya'yı makamında ziyaret ederek iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi yönetim kurulu üyeleri ve ilçede görev yapan basın mensupları, Söke'nin yeni İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer, cemiyetin çalışmaları ve Söke'deki basın yapılanması hakkında bilgi verdi. Başkan Esmer, Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, basın ile emniyet arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ise, daha önce Kuşadası'nda görev yaptığını ve bölgeye yabancı olmadığını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Çetinkaya, basın mensuplarına teşekkür ederek, kamu yararına yürütülen her türlü çalışmada iş birliğine açık olduklarını ifade etti. - AYDIN

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
