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Söke'de Emzirme Haftası Etkinliği: Anne Adaylarına Bilgilendirme

Söke'de Emzirme Haftası Etkinliği: Anne Adaylarına Bilgilendirme
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, Emzirme Haftası kapsamında Gebe Okulu'na kayıtlı anne adayları için bilgilendirme etkinliği düzenledi. Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve diğer yöneticilerin katıldığı programda anne sütünün önemi ve emzirmenin anne-bebek sağlığına faydaları anlatıldı. Anne adaylarının keyifli vakit geçirdiği etkinlikte deneyim paylaşımı da yapıldı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından Emzirme Haftası kapsamında, Gebe Okulu'na kayıtlı anne adaylarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Hastanede gerçekleştirilen etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı ile İdari ve Mali İşler Müdürü Turgay Koşgin katıldı. Etkinlikte anne sütünün önemi ve emzirmenin anne ile bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri konusunda anne adaylarına bilgilendirmelerde bulunuldu. Program kapsamında ayrıca anne adaylarının keyifli vakit geçirmelerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada anne adayları, emzirme ve anne sütü konusunda bilgi edinirken birbirleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, anne sütünün önemine dikkat çekmek ve anne adaylarını emzirme sürecinde desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe katkı sunan katılımcılara teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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