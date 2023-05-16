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Söke Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Enver Helvacı hayatını kaybetti

Söke Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Enver Helvacı hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Söke Belediyesi'nde uzun yıllar Su İşletme Müdürlüğü görevi yapmasının ardından, 2004/2014 yılları arasında Başkan Necdet Özekmekçi döneminde Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yapan Enver Helvacı vefat etti.

Söke Belediyesi'nde uzun yıllar Su İşletme Müdürlüğü görevi yapmasının ardından, 2004/2014 yılları arasında Başkan Necdet Özekmekçi döneminde Belediye Başkan Yardımcılığı görevi yapan Enver Helvacı vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Enver Helvacı'nın vefatı Söke'de büyük üzüntü oluşturdu. Söke'nin sevilen simalarından olan Enver Helvacı 75 yaşında ve bir çocuk babasıydı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Necdet Özekmekçi Söke Belediyesi Yerel Haberler

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