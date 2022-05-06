Söke Belediyesi Bağarası'nda Büyük Park'ı Yaza Hazırlıyor - Haberler

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Söke Belediyesi Bağarası'nda Büyük Park'ı Yaza Hazırlıyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Söke Belediyesi Bağarası'nda Büyük Park'ı Yaza Hazırlıyor

Söke Belediyesi, ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi’nde yer alan büyük parkı yaza hazırlıyor. İçinde bulunan alanda açık havada düğün ve çeşitli etkinliklerin de yapılabildiği parktaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Söke Belediyesi, ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi'nde yer alan büyük parkı yaza hazırlıyor. İçinde bulunan alanda açık havada düğün ve çeşitli etkinliklerin de yapılabildiği parktaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Arif Ceylan ve Mehmet Çetinkaya ile birlikte park alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tuncel, parkı yeniden Bağarası halkının hizmetine sunacak olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Park alanındaki bakım çalışmaları, elektrik ve aydınlatma sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra kafeteryada yeni düzenlemelerin yapıldığı Bağarası Büyük Park'taki kafeterya, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle hizmete girecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Söke Belediyesi, Düğün, Yerel, Haberler

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