Sokak köpeklerinden kaçan koyun baraja düştü, balıkçılar kurtardı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan koyun baraja düştü. Barajın ortasındaki koyunu balıkçılar kurtardı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçan koyun Çekerek Barajı'na düştü. O esnada barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın barajın ortasında yüzen koyunu gördü. Balıkçılar, durumu fark eder etmez koyunu kurtardı. Kurtarılan koyun balıkçılar tarafından sahibine teslim edildi. - YOZGAT