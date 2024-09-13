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Sokak köpeklerinden kaçan koyun baraja düştü, balıkçılar kurtardı

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan koyun, panik içinde kaçarak baraja düştü. Balık tutan bir grup balıkçı, koyunu fark ederek kurtardı ve sahibine teslim etti.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan koyun baraja düştü. Barajın ortasındaki koyunu balıkçılar kurtardı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Sürüden ayrılarak kaybolan koyun, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panik içinde kaçan koyun Çekerek Barajı'na düştü. O esnada barajda balık tutan Ahmet İnan, Yasin Şahan ve Mehmet Kalın barajın ortasında yüzen koyunu gördü. Balıkçılar, durumu fark eder etmez koyunu kurtardı. Kurtarılan koyun balıkçılar tarafından sahibine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çekerek Güncel yozgat Yerel Yaşam

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