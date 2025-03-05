Sokak Köpeklerinden Kaçan Kızıl Geyik Çatıdan Düştü

Afyonkarahisar'da sokak köpeklerinden korkarak çatıya çıkan kızıl geyik yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşerek telef oldu.

Olay, Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Bölgenin ekolojik dengesini sağlamak amacıyla doğaya bırakılan bir kızıl geyik yiyecek aramak için dağdan yerleşim birimine yakın bir yere indi. İddiaya göre, sokak köpeklerinin kovalamaya başladığı kızıl geyik tek katlı bir evin çatısına çıktı. Çatıda geyiği gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, geyik kalabalığın bakışları altında bir anda çatıdan aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, hayvanın telef olduğunu belirledi. Telef olan kızıl geyik ardından ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR