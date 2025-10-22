Sokak Köpeği Plajda Kadının Çantasını Kapıp Kaçtı
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde plajda gezinen bir sokak köpeği, bir kadının çantasını kapıp kaçtı. Kadın uzun süre köpeğin peşinden bağırarak koşarken, köpeğin çantasını bırakmasıyla kovalamaca son buldu. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel