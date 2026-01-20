Sokak köpeği 10 yavru doğurdu, sahip çıkan kadın çaresiz kaldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir sokak köpeği, eski bir evin çatısında 10 yavru dünyaya getirdi. Yavruların bakımının zorlaştığını belirten mahalle sakini, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde sokak köpeği, eski bir evin çatısında 10 yavru dünyaya getirdi. Mahalle sakini Naime Aslan, uzun süredir kullanılmayan evin çatısında doğum yapan sokak köpeğini ve yavrularını haftalardır kendi imkanlarıyla beslediğini ifade ederek artık maddi imkanlarının yetersiz kaldığını söyledi. Yavruların bakıma ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Aslan, soğuk hava şartlarının durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

Yetkililere çağrıda bulunan Aslan, "Ya mama desteğinde bulunsunlar, ben bakmaya devam edeyim ya da gelip yavruları alarak bakım altına alsınlar. Ancak çöpe atılmalarını istemiyorum. Soğuk havalarda bakımsız kalmasınlar" dedi.

Mahalle sakinleri de yavru köpeklerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için ilgili kurumların harekete geçmesini bekliyor. - ERZURUM