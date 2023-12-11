Sokak Hayvanları İçin Yemeksiz Su Kaplarına Dikkat Çeken Barış Manço Alıntısı

Sokak hayvanlarının su içmesi için konulan kapların içine yemek koyulmamasını isteyen kişiler Barış Manço'nun sözlerini alıntılayarak dikkat çektiler.

Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde Millet Bahçesi'nin tellerine asılan bilgilendirme yazısı dikkat çekti. Yazılan yazıda hayvanların insanlar gibi 3 gün su içmezse ölebileceklerine dikkat çekerek Barıç Manço'nun sözlerini alıntıladıkları gözlemlendi. Alıntıda 'Dünya malı tümünden senin. Sağlığın nasıl gülüm? Sen ondan haber ver. İlaç neye yarar? Sen ondan haber ver' ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR