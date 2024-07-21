Söğüt'te düzenlenen film gecesi binlerce kişiyi bir araya getirdi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen film gecesi, Barış Manço'nun başrolde oynadığı 'Baba Bizi Eversene' adlı sinema filmi ile binlerce kişiyi bir araya getirdi. Etkinlik, hem Barış Manço'nun anılmasına hem de halkın sosyalleşmesine katkı sağladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen film gecesi binlerce kişiyi bir araya getirdi.
Söğüt'te yaz akşamları boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri ise film gecesi oldu.
Barış Manço'nun başrolde oynadığı 'Baba Bizi Eversene' adli sinema film gösterisi halk tarafından büyük ilgiyle izlendi. Hem Barış Manço anıldı hem de halk bir araya gelerek sosyalleşti. - BİLECİK