Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler

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Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Yapılan genel kurul toplantısının ardından Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına seçilen Necati Arslan ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, Arslan ve yeni

yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Arslan, Başkan Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Necati Arslan, Esnaf Odası, Bozüyük, Yerel, Haberler

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