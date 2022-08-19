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Sofi Ömer'den sevenlerine teşekkür

Sofi Ömer'den sevenlerine teşekkür

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'in sosyal medya hesabında videosunu paylaştığı Sofi Ömer lakaplı Ömer Çelik'i makamında kabul etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'in sosyal medya hesabında videosunu paylaştığı Sofi Ömer lakaplı Ömer Çelik'i makamında kabul etti.

Hakkari bölgesinde düğünlerde yaptığı çeşitli figür ve danslarla vatandaşları kendine hayran bırakan Sofi Ömer lakaplı 70 yaşındaki Ömer Çelik, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın daveti üzerine makama geldi. Sofi Ömer, zor zamanlarında kendisini yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Saklı'ya ve sevenlerine teşekkür etti.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ise Sofi Ömer'nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemizin renkli simalarından biri olan Sofi Ömer amcamız bugün bizleri makamımızda ziyaret etti. İlçemizi; ülke ve dünya gündemine taşıyan Sofi Ömer amcamıza teşekkür ediyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kendisine desteklerimizi esirgemeyeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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