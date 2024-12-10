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Sobanın Parlaması Sonucu Öğretmen Yaralandı

Sobanın Parlaması Sonucu Öğretmen Yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir ilkokulda sobanın parlaması sonucu yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde, okulda yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü Aktepe mezrasında görev yapan Zeynep Evin İlkokulu öğretmeni Ömer Berat K., okulda sobayı tutuşturduğu sırada meydana gelen parlama nedeniyle elinden ve yüzünden yaralandı.

Olayın ardından öğretmene ilk müdahale köyde yapıldı. Durumu ciddi olan Ömer Berat K., Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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