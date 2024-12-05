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SMO, Tel Rıfat'taki duvarı yıkarak mahsur kalan Suriyelileri özgürleştirdi

SMO, Tel Rıfat'taki duvarı yıkarak mahsur kalan Suriyelileri özgürleştirdi
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Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'ta yıkılan duvar sayesinde 8 yıldır mahsur kalan Suriyelilerin Afrin'e doğru yola çıkmasını sağladı. Yıllar sonra ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, eşyalarını yükledikleri araçlarla yola koyuldu.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/ Ypg'den geri aldığı Tel Rıfat'ta 8 yıl boyunca mahsur kalan Suriyeliler, PKK/ Ypg'nin ördüğü duvarın yıkılmasıyla Afrin'e doğru yola çıktı.

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki Tel Rıfat'ta kontrolü sağlamasının ardından başladığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından Tel Rıfat ile Halep'in Afrin ilçesine geçişi engellemek amacıyla ördüğü 1 kilometrelik duvarın SMO tarafından yıkılmasıyla yıllardır Tel Rıfat'ta mahsur kalanlar Afrin'e doğru yola çıktı. Tel Rıfat'tan 8 yıldır ayrılamayanlar, eşyalarını yükledikleri araçlarıyla Afrin'deki ailelerin yanına gidiyor.

Sekiz yıl sonra ailelerine kavuşacaklarını söyleyen Ebu Hanef, "Halep tarafından geliyoruz ve Afrin'e gideceğiz. PKK/YPG'nin elinde 8 yıldır mahsur kaldık, 8 yıl sonra ailemize kavuşacağız" dedi. - TEL RIFAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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