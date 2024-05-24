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Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu iyileşiyor

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırı sonucunda yaralanmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Fico'nun sağlık durumunda hafif bir iyileşme olduğu belirtildi.

Slovakya'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Robert Fico'nun sağlık durumunda iyileşme olduğu belirtildi.

Slovakya'da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun tedavisi sürüyor. Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakanın sağlık durumu stabil, hafif bir iyileşme var" ifadesi kullanıldı. Hastane yetkilileri, 59 yaşındaki başbakanın sağlık durumundaki ilerlemenin devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, 71 yaşındaki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Juraj Cintula ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3'üncü kez başbakan seçilmişti. Fico, Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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