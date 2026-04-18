Sivas'ta Karlar Eridi, Sızır Şelalesi Coştu

Seyfi ÇELİKKAYA

Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır beldesinde bulunan, son yıllarda yaşanılan kuraklığa bağlı olarak debisi düşen şelale karların erimesiyle birlikte yeniden coştu. Şelalenin bulunduğu alandaki yürüyüş parkuruna inilmemesi için güvenlik şeridi çekildi.

Son yıllarda yaşanılan kuraklıktan Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Sızır Şelalesi de etkilendi. Kuraklığa bağlı su debisinin düştüğü Sızır Şelalesi, yağışlarla oluşan karların erimesiyle su debisi yükseldi, son 20 yılın en coşkun görüntüsüne kavuştu.

Sızır Şelalesi, 1950 yılında obruk çökmesiyle bugünkü görünümünü aldı. Şelale, Göksu, Kumartaş ve Ayanözü derelerinden gelen sular ile besleniyor.

Sızr Şelalesi, bin 350 rakımda, 22 metre yükseklikten 7 ayrı noktadan süzülen sularıyla Anadolu'nun en etkileyici doğal alanlarından biri olarak nitelendiriliyor. Son yılların en yüksek akış düzeyine ulaştığı Sızır Şelalesi'nde güvenlik amacıyla şeritler çekildi, ziyaretçiler şelaleyi belirli mesafeden izleyip, fotoğraf çektirerek, anı ölümsüzleştiriyor.

Sızır Beldesi'nde yaşayan Muhammed İnan, "Yağmur fazla yağdığı için bu sene karımız çok güzel oldu. Her yer böyle oldu. 7 senede bir böyle olur suyumuz. Maşallah çok güzel akıyor. Buralarda su kıtlığı vardı. Çok güzel oldu. Santrallerimiz de çalışıyor. Su sıkıntısı çekmiyoruz. Yeşilliğimiz bol. Balıkçılık yapılıyor, üretim var. Sızır balık tesisimiz var. Çok güzel balıklarımız var. Gelen arkadaşlara tavsiye ederiz" diye konuştu.

