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Sivrihisar'da Kurşunlu Camii'nde sabah namazı buluşması yoğun katılımla yapıldı

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Sivrihisar'da Kurşunlu Camii'nde sabah namazı buluşması yoğun katılımla yapıldı
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Sivrihisar Müftülüğünce her hafta düzenlenen sabah namazı buluşmasının bu haftaki programı, ilçe halkının yoğun katılımıyla tarihi Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, sohbet ve dua yapıldı; etkinlik çorba ikramıyla sona erdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen geleneksel sabah namazı buluşması, tarihi Kurşunlu Camii'nde ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivrihisar Müftülüğü bünyesinde her hafta organize edilen sabah namazı buluşmaları sürüyor. Bu haftaki program, tarihi ve manevi atmosferiyle bilinen Kurşunlu (Yusuf Baba) Camii'nde icra edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, sohbet ve dua programı gerçekleştirildi. Manevi anların yaşandığı etkinlik, namaz çıkışında katılan hemşehrilere yapılan çorba ikramı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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