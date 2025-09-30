Sivrihisar'da 180 Yıllık Antika Matbaa Makinesi İlgi Odağı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde matbaacı ve gazeteci olan Oğuz Ekici'nin işyerinde halen çalışır durumda olan 180 yıllık matbaa baskı makinesi dikkat çekiyor.

Antika makine, dükkanı ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bazı antika meraklıları ve müze yetkilileri, makineyi satın almaya talip oluyor. Oğuz Ekici ise, "Taş yerinde ağırdır" diyerek bu teklifleri hiç düşünmeden reddediyor. Alman yapımı makinenin 1850'li yıllarda Türkiye'ye getirildiğinin tahmin edildiğini belirten Ekici, yurt içerisinde bu şekilde aktif olarak çalışan başka bir örneğinin olmadığını öne sürüyor.

"İş yerimi müze tadında muhafaza etme gayretindeyim"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oğuz Ekici, "Yaklaşık 180 yaşında ve bu makinemizde 1973 yılında yayın hayatına giren gazetemizin 2004 yılına kadar dizayn ve baskısını el dizgisi hurufat baskı sistemiyle yaptık. Birden fazla mürekkep olmasına rağmen, biz renkli kısmı çok önemsemediğimiz ve sadece siyahla baskı sürecini devam ettirdiğimiz özel yapım bir mürekkebi vardır. İş yerimiz gün içerisinde ve haftanın 7 günü çok sayıda misafire ev sahipliği yapar. Gelen misafirlerimizin hepsinin de ilk önce dikkati çeken ve merak uyandıran kısmı, görmüş olduğunuz matbaa baskı makinemiz. Matbaamızı ve gazetemizi aktif olarak çalıştırmamıza rağmen ben iş yerimi, geçmişi, tarihi ve kültürel yapısıyla müze tadında muhafaza etme gayretindeyim" dedi. - ESKİŞEHİR