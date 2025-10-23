Haberler

Siverek İmam Hatip Okulu'ndan Gazze İçin Destek Etkinliği

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki İmam Hatip Okulu öğrencileri, Gazze'ye destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Vali Şildak, öğrencilerin gayretini takdir etti. Elde edilen gelir, Filistinli kardeşlere ulaştırılacak.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan İmam Hatip Okulu öğrencileri, Gazze'ye destek olmak ve insani drama dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Şanlıurfa Valisi Hasan Şildak, Siverek Kaymakamı Salih Sak, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Vali Şildak, böylesine hayırlı bir işe imza attıkları için öğrencilere teşekkür etti. Etkinliğin stantlarını tek tek gezerek katkı sağlayan Vali Şildak, etkinliğin önemine dikkat çekti.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdullah Konak, etkinliğin temel amacını Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek olarak belirtti. Konak, "Bugün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katkılarıyla bir etkinlik düzenledik. Elde edilecek gelir, Gazze'deki kardeşlerimize destek amacıyla kullanılacaktır. Buradaki temel amacımız, Gazze'de yaşanan insanlık dışı dramını öğrencilerimize anlatmak, onları bu durumdan haberdar etmek, bir farkındalık oluşturmak ve kardeşlik bağını güçlendirmektir. Toplanacak geliri Gazze'deki kardeşlerimize göndererek, bir nebze de olsa oradaki sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Etkinliğimize katılan Sayın Valimize, İlçe Kaymakamımıza, ilçe protokolüne, okul müdürlerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Vicdanlı olan bir insan etkilenir"

Etkinlikte görev alan öğrencilerden Songül Boncuk ise duygularını dile getirdi. Boncuk, "Okulumuzda Gazzeli kardeşlerimize destek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık, bir sürü çeşitli yiyeceklerimiz var, bu Gazzeli kardeşlerimize yardım amaçlıdır. Gazzeli kardeşlerimizi görüyoruz, ateşkes vardır dedikleri halde çok zorluk çekiyorlar. Oradaki kardeşlerimiz çok zor durumda. Biz kendi durumumuzdan şikayet ederken, onlar orada bir lokma ekmek bulmakta bile çok zorluk çekiyorlar. Bundan dolayı vicdanlı olan bir insan çok etkilenir. Bizler de dolayısıyla bu insanlık dramından çok etkilendik ve böyle bir çalışma yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Fatma Nur Öztopalan ise, "Bu etkinlikte her arkadaşımız katkı amacıyla bir şeyler getirdi ve burada bu etkinliği düzenledik. Buradan elde edeceğimiz geliri Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
