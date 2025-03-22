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Sivaslı Öğrencilerden Filistin'e Destek Kampanyası

Sivaslı Öğrencilerden Filistin'e Destek Kampanyası
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Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistin'deki zor durumda olanlara yardım etmek için 'İyilik Hareketi' kampanyası başlatarak 41 bin lira topladı.

Sivas'ta Zeki Hayran Hafızlık Proje İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlere destek olmak amacıyla "İyilik Hareketi" adlı kampanya başlattı.

Öğrenciler, kampanya kapsamında biriktirdikleri harçlıklar ve ailelerinin Ramazan ayı fitre bağışlarını toplayarak elde ettikleri 41 bin lirayı makbuz karşılığında İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'ya teslim etti.

İl Müftüsü Altunkaya, bağışın Filistinliler için büyük bir önem taşıdığını belirterek Okul Müdürü Fatih Algül, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Adem Süer ve öğrenciler ile ailelerine teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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