Sivas Valisi Yılmaz Şimşek İçişleri Bakanlığı emrine alındı, yerine Oktay Çağatay atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Sivas Valisi Yılmaz Şimşek İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Şimşek'in yerine Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı; Çağatay'ın kısa süre içinde kentteki görevine başlaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Sivas Valisi Yılmaz Şimşek İçişleri Bakanlığı emrine alınırken Sivas'a Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün akşam saatlerinde yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 2022 yılında Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kentte 4 yıldır görev yapan Şimşek'in yerine Karabük Valisi Oktay Çağatay atandı. Sivas'ın yeni valisi Çağatay'ın kısa süre içerisinde kentteki görevine başlaması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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