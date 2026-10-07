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Sivas Valisi, Turhal'da karbonmonoksitten zehirlenen işçileri hastanede ziyaret etti

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Sivas Valisi, Turhal'da karbonmonoksitten zehirlenen işçileri hastanede ziyaret etti
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'ndaki karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası Sivas'ta tedavi gören işçileri hastanede ziyaret etti. Şimşek, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası Sivas'ta tedavi altına alınan işçileri hastanede ziyaret etti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Turhal Şeker Fabrikası'nda meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçileri ziyaret etti. Hastanede tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ve hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Şimşek, hastalarla bir süre görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan işçilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirten Şimşek, işçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Vali Şimşek, tedavileri devam eden işçilerin taburcu edilmelerinin planlandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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