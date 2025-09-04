Sivas'taki Tarım Fuarında Renkli Traktörler İlgi Odağı Oldu

Sivas'ta düzenlenen tarım fuarında sergilenen renkli traktörler ilgi odağı oldu. Alışılmışın dışındaki sarı, pembe ve mor renkli traktörleri gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 Eylül Kongresi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri çerçevesinde Sivas'ta tarım fuarı düzenlendi. Tarım ve hayvancılık ekipmanlarının sergilendiği fuarda en çok ilgiyi traktörler gördü. Alışılmışın dışında renkleri ile sergilenen traktörleri görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi. Heybetli duruşları ve güçlü yapıları ile dikkat çeken sarı, pembe ve mor renkli traktörler ilgi odağı oldu. Anadolu kadınlarına ithafen pembe renge boyanan ve bir tarım fuarında güzellik ödülü alan pembe renkli traktörün önünde fotoğraf kuyruğu oluştu.

"Renginden dolayı oldukça ilgi ve dikkat çeken bir traktör"

Traktörü pembe renge boyama amacını anlatan çiftçi Doğukan Turgut, "Bu yıl Anadolu emekçi kadınlara ithafen traktörümüzün rengini pembe yaptık. Bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen Konya modifiye yarışında da birinci oldu. Renginden dolayı oldukça ilgi ve dikkat çeken bir traktör. Sosyal medyada renginden ötürü kitle ikiye bölünmüştü. 'Erkek adamın traktörü pembe olur mu?, traktör pembe olur mu?' gibisinden cümleler sarf edildi. Rengin cinsiyeti yoktur. Anadolu'daki emekçi kadınlar zor şartlarda çalıştığı için yapılan bir konsept projesi diyebiliriz. Alışılmış bir rengin dışında olduğu için insanların ilgisini çekiyor genelde çiftçi olmayan kişiler merak ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Renkli traktörleri gördüm onlarla fotoğraf çektirdim"

Fuarda gördüğü renkli traktörleri beğendiğini ifade eden Servet Tek, "Farklı farklı traktör modelleri gördük. Çok güzel çalışmalar yapmış arkadaşlar. Renkli traktörleri gördüm onlarla fotoğraf çektirdim. Diğer traktörlerin sahipleriyle de tanıştım ilgilendiler bizimle" dedi. - SİVAS