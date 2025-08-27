Sivas'ta Yavru Şahin Koruma Altına Alındı

Sivas'ta Kongre Lisesi bahçesinde bulunan yavru şahin, okul görevlisinin dikkati sayesinde muhafaza altına alındı. Yavru şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınarak koruma altına alınmayı bekliyor.

Sivas'ta Kongre Lisesi bahçesinde yavru bir kuş bulan okul görevlisi Duran Topçu, kuşun durumunu fark edince hemen harekete geçti. Duran Topçu, bahçede uçamadığını gördüğü yavru kuşu kedilerden korumak için yanına aldı. İlk başta sıradan bir yavru kuş olduğunu düşünen Topçu, daha sonra bunun yavru bir şahin olduğunu anladı. Şahine su vererek muhafaza altına alan görevli, zarar görmemesi için gerekli önlemleri aldı. Yavru şahin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınmayı bekliyor. Ekiplerin gelmesinin ardından yavru şahin sağlık kontrolünden geçirilip bakım ve rehabilitasyon süreci için koruma altına alınacak.

"Aramızda bağ oluştu"

"Aramızda bağ oluştu"

Duran Topçu, yavru şahinin ilk başta uçacağını düşündüğünü daha sonra ise yardım ettiğini belirterek, "Sabah okulun bahçesinde gezerken yavru şahin buldum. İlk başta uçup kaçacağını düşündüm ancak uçamadığını fark ettim. Kedilerden korumak için alıp kafese koydum. Şu anda bu kuşa verebildiğim tek şey su. Ben bu kuşu tekrardan doğal ortamına salmak doğaya kazandırmak istiyorum. Kuş yaralı değil ancak bir sıkıntısı var uçamıyor. Ben uçurmaya çalıştım uçamıyor. Uçamadığı için de bende mecbur onu korumak için muhafaza altına aldım. Kedilerin avlayabileceği bir kuş. Yaptığım araştırmalardan sonra da bunun yavru olduğunu fark ettim, yavruların gözleri daha siyah oluyormuş. Bu yüzden koruma altına aldım. Su verdim biraz da et verdim ancak pek umursamadı, yemedi daha çok canlı hayvanlarla beslendiğini öğrendim. Bana da iyice alıştı, önceden ısırıyordu şimdilerde alıştığı için ısırmayı da bıraktı. Aramızda bir bağ kuruldu" dedi.