- Sivas'ta 'Şehirli Kadınlar Derneği' genel kurul gerçekleştirdi

SİVAS - Sivas'ta 5 ay önce kurulan Şehirli Kadınlar Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Sivas Şehirli Kadınlar Derneği ilk olağan kurul toplantısı, Sanayi Mektebi Müzesi konferans salonunda düzenlendi. Toplantıya, yanı sıra çok sayıda dernek üyesi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun'un açılış konuşması ile devam etti.

"Çözümler, projeler üretip yetkililere sunacağız"

Şehirli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşegül Coşkun, Sivas'ın tarihini, kültürünü gelenek ve göreneklerini yaymak, yaşatmak, genç nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler bu şehrin kadınları olarak, kadim şehrimiz Sivas'ın tarihini, kültürünü gelenek ve göreneklerini yaymak, yaşatmak, genç nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldik. Bu doğrultuda şehrimiz ile yakından ilgileneceğiz. Çözümler, projeler üretip yetkililere sunacağız. Tüm değerlerimizi yeniden gün yüzüne çıkaracağız. Bugün ben ve ekibim 5 ay önce kurmuş olduğumuz derneğimizin ilk olağan genel kurulumuzu gerçekleştirmiş olmanın sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öylesine bir günde davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu minvalde bize inanan bu yolu beraber yürüyen tüm dernek üyesi arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bugün bayrak bizlerde bulunuyor"

Coşkun konuşmasında şehrin kültürünü yaşatmak adına çağdaş yetenekli, girişimci kadınlara ulaşacaklarını belirterek, "Biz kadınlar Milli Mücadele'de biz vardık. Melek Reşit Hanım'ın Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanlığı gibi, mermileri cepheye yetiştirmek uğruna donarak şehit düşen Şerife Bacı ve Fatma Bacı gibi. Yeni Cumhuriyetin temelinde biz vardık. Sabiha Gökçen ve Sadiye Hanım gibi bilimde biz vardık. Sanatta ve sporda biz vardık. Evde ve tarlada biz vardık. Fabrikada ve bürokraside biz vardık. Adalette biz vardık. Kimi zaman yara sarıp şifa dağıttık. Kimi zaman şefkatle sarmaladık. Resim de yaptık, nakış nakış oya da yaptık. Evlat yetiştirdik, okuduk ve okuttuk. Hep ürettik hep var ettik. Anne olduk, eş olduk, kardeş olduk, ekmek olduk, katık olduk. 100 yıl önce Cumhuriyet yolunda bayrak olduk. Vatan ve bir olduk. Onlar yüzyıl önce imkansızı mümkün kıldılar. Bugün bayrak bizlerde bulunuyor. Şehrimizin kültürünü yaşatmak adına çağdaş yetenekli, girişimci kadınlarımıza ulaşacağız ve daha da büyüyeceğiz. Biliyoruz ki şehir bizim büyüklüğümüz kadar kıymetli ve vatan bizim merhametimiz kadar güzel. Zaman bizim değerlerimiz kadar çağdaş olacaktır. Haydi şehirli kadınlar, yeniden inşa edelim" diye konuştu.