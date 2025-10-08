Sivas'ta Öğrenciler Gazze İçin Yürüdü

Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği insanlık dışı katliamını gerçekleştirdikleri yürüyüşle protesto ettiler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliam ve soykırımı protesto etmek amacıyla bir araya gelerek yürüyüş gerçekleştirildiler. Gazze'ye destek yürüyüşü üniversite hastanesinin önünden başlayarak üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan öğrenci yemekhanesinin önünde son buldu. Ellerindeki bayraklar, pankartlar ve sloganlarla yürüyerek İsrail'i protesto eden öğrenciler. Yapılan basın açıklamasının ardından alandan ayrıldılar.

"Saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti"

Üniversite öğrencisi Ayhan Çiftçi, masum sivillerin ve çocukların ağır bedeller ödediğini dile getirerek, "Filistin'de yılladır süren işgal ve son dönemde artan saldırılar büyük bir insani felakete dönüşmüş durumda. Saldırılarda binlerce masum sivil hayatını kaybetti, yüzbinlercesi evlerinden edildi. Bu ağır bedelleri, hiçbir suçu olmayan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar ödüyor. Siyonist çetesinin bir kanser hücresi gibi Filistin topraklarını içeriden yok ettiği, dünyanın ise bu duruma sessiz kaldığı bir vasatta mücahitler işgale dur demek için şerefli Aksa Tufanı'nı başlattı. Aksa Tufanı'nı sonrasında gelişen olaylar. İnsanlık dışı tarihinin en şerefli ve sebatkar direnişlerinden birini tüm dünyanın gözleri önüne serdi" dedi. - SİVAS