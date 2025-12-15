Otizmli yazar ebeveynlerle buluşarak otizmi anlattı

Sivas'ta otizme dikkat çekmek amacıyla 'Normali Reddet' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan otizmli yazar Espina Hande Ayas, ebeveynlerle buluşarak tavsiyelerde bulundu.

Sivas'ta faaliyet gösteren Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, anlamlı bir etkinlik düzenledi. Otizme dikkat çekmek amacıyla 'Normali Reddet, Otizme İçeriden Bakış' konulu söyleşi düzenleyen kurum, otizmli yazar Espina Hande Ayas'ı davet etti. Otizmli evlada sahip olan ebeveynler ile bir araya gelen Espina Hande Ayas, otizm hakkında bilgiler verdi. Yazdığı kitaplardan ve günlük yaşantısındaki kesitlerden bahseden Ayas, otizmin normalleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Aslında amacım zihnimin anlaşılması"

Otizm konusunda bilgilendirmelerde bulunan yazar Espina Hande Ayas, "15 yıldır sahadaki çalışmalarımı bir yönteme dönüştürdüm ve bu yöntemi Türkiye'yi dolaşarak anlatıyorum. Bu bir tanı ve tedavi değil. Bu, nöro çeşitli beyinlerin zihin ağacını çıkardığım bir harita. Eğer elinizde bir harita varsa bir yol vardır. Ben de bu yolu açmaya çalışıyorum. Aslında amacım zihnimin anlaşılması. Çünkü zihin düzelirse davranışlarımız düzeliyor. Bunu çok net gördüğüm için söyleşilerimde de tamamen bu zihni anlatıyorum. Kitaplarım her zaman ikinci planda kalıyor. Aileler otizmi normalleştirmeye kalkmasınlar. Tanı değil tanıklık etsinler. En çok istediğim şeylerden birisi de bu" dedi.

Otizmli çocuk sahibi Yücel Yıldırım ise "Otizmi sadece aile ile değil tüm toplumla, ülkece daha iyi anlarsak çocuklarımızdaki engel olarak değil farklılık olarak anlamış olacağız. Bu seminerlerin daha çok artar, daha büyük kitlelere yayılırsa çocuklarımızın anlaşılması daha kolay olur" diye konuştu. - SİVAS