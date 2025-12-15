Haberler

Otizmli yazar ebeveynlerle buluşarak otizmi anlattı

Otizmli yazar ebeveynlerle buluşarak otizmi anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen 'Normali Reddet' konulu söyleşide otizmli yazar Espina Hande Ayas, ebeveynlere otizm hakkında bilgi vererek, otizmin normalleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sivas'ta otizme dikkat çekmek amacıyla 'Normali Reddet' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye katılan otizmli yazar Espina Hande Ayas, ebeveynlerle buluşarak tavsiyelerde bulundu.

Sivas'ta faaliyet gösteren Akran Akademi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, anlamlı bir etkinlik düzenledi. Otizme dikkat çekmek amacıyla 'Normali Reddet, Otizme İçeriden Bakış' konulu söyleşi düzenleyen kurum, otizmli yazar Espina Hande Ayas'ı davet etti. Otizmli evlada sahip olan ebeveynler ile bir araya gelen Espina Hande Ayas, otizm hakkında bilgiler verdi. Yazdığı kitaplardan ve günlük yaşantısındaki kesitlerden bahseden Ayas, otizmin normalleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Aslında amacım zihnimin anlaşılması"

Otizm konusunda bilgilendirmelerde bulunan yazar Espina Hande Ayas, "15 yıldır sahadaki çalışmalarımı bir yönteme dönüştürdüm ve bu yöntemi Türkiye'yi dolaşarak anlatıyorum. Bu bir tanı ve tedavi değil. Bu, nöro çeşitli beyinlerin zihin ağacını çıkardığım bir harita. Eğer elinizde bir harita varsa bir yol vardır. Ben de bu yolu açmaya çalışıyorum. Aslında amacım zihnimin anlaşılması. Çünkü zihin düzelirse davranışlarımız düzeliyor. Bunu çok net gördüğüm için söyleşilerimde de tamamen bu zihni anlatıyorum. Kitaplarım her zaman ikinci planda kalıyor. Aileler otizmi normalleştirmeye kalkmasınlar. Tanı değil tanıklık etsinler. En çok istediğim şeylerden birisi de bu" dedi.

Otizmli çocuk sahibi Yücel Yıldırım ise "Otizmi sadece aile ile değil tüm toplumla, ülkece daha iyi anlarsak çocuklarımızdaki engel olarak değil farklılık olarak anlamış olacağız. Bu seminerlerin daha çok artar, daha büyük kitlelere yayılırsa çocuklarımızın anlaşılması daha kolay olur" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
title