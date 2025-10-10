Sivas'ta Müftüler Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ta İl Müftüsü Hasan Limon başkanlığında ilçe müftüleri toplantısı düzenlendi.

İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 16 ilçe müftüsü, Başkanlık Müftüsü Şevket Dilmaç ve müftü yardımcıları katıldı.

Toplantıda güncel konuların yanı sıra Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri değerlendirildi.

İlçe müftüleriyle ilk toplantısını gerçekleştiren Müftü Hasan Limon, Türkiye'nin İslam dünyasındaki önemine vurgu yaparak, din görevlilerinin toplumla iç içe, fedakar ve örnek bireyler olması gerektiğini söyledi.

"Bu coğrafya İslam'a hizmetin adıdır" ifadesini kullanan Limon, geçmişteki özverili hizmetlerin bugünkü çalışmalara ilham kaynağı olması gerektiğini diye konuştu.

Genç neslin manevi rehberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Limon, "Her imam, her Kur'an kursu hocası bu milletin manevi istikbali için bir meşaledir" dedi.

Toplantı, idari konuların görüşülmesiyle sona erdi. - SİVAS