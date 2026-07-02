Sivas olaylarında hayatlarını kaybedenler anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşanan olaylarda hayatlarını kaybedenler, olayın 33. yıl dönümünde anıldı.

Sivas'ta 33 yıl önce Pir Sultan Abdal Şenlikleri'nde çıkan olaylarda ve yanan Madımak Oteli'nde toplam 37 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın 33. yıl dönümünde hayatlarını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti, dernek ve sendika üyeleri, Ethembey Parkı'ndan olayın gerçekleştiği günümüzde Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılan eski Madımak Oteli önüne kadar yürüdü. Katılımcılar, yürüyüş boyunca olaylarda hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı. Ardından bina önüne karanfil bırakılarak konuşmalar yapıldı.

Anma etkinliğine CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu ve CHP'li milletvekilleri de katıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı