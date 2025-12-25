KYK yurdunda kandil programı gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere yönelik olarak müftülük manevi danışmanları tarafından Regaip Kandili programı düzenlendi.

KYK Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Yurdu Konferans Salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrencilerin ilahi ve şiir dinletisiyle devam eden programda "Üç Ayların Fazileti ve Regaip Gecesi" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Manevi danışmanlar ve çok sayıda öğrencinin katıldığı program kandil şekeri ve helva ikram edilmesiyle sona erdi. - SİVAS