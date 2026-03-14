Sivas'ta kazların geçidi böyle görüntülendi

Sivas İstiklal Caddesi üzerinde 13 kaz, araçların arasında yürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı. Kazların dikkatsizce ilerleyişi ve sürücilerin dikkatli seyri, ilginç ve gülümsetici görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta İstiklal Caddesi üzerinde araçların arasında yürüyen 13 kaz sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun bir şeridini işgal eden kazlar, trafik ve meraklı bakışlara aldırış etmeden sürü halinde şehir merkezine doğru ilerlerdi. Sürücüler ise kazlara zarar vermemek için kontrollü bir şekilde seyirlerine devam etti. Bu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazların bir çiftlikten kaçmış olabilecekleri düşünüldü. Kazların kendinden emin ilerleyişi izleyenleri gülümsetti. - SİVAS

