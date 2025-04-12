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Sivas'ta Kar ve Soğuk Ulaşımı Aksattı

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Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk ulaşımda aksamalara yol açtı. Sivas-Gürün karayolu kapanırken, 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır mahsur kaldı. Ekipler, yolu kısa sürede açarak mahsur kalan araçları kurtardı.

Kar ve soğuk ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı geçtiğimiz gece tipiye dönüştü. Sivas- Gürün karayolu ulaşıma kapandı. 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır yolda mahsur kaldı. Karayolları ve Gürün İlçesi Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile yol kısa sürede araç ulaşımına açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Yerel
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