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Sivas'ta Kadın Giyim Kursu kursiyerleri bağışlanan kumaşlardan elbiseler sergiledi

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Sivas'ta Kadın Giyim Kursu kursiyerleri bağışlanan kumaşlardan elbiseler sergiledi
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Sivas Halk Eğitimi Merkezi'ndeki Kadın Giyim Kursu'nda kursiyerler, hayırseverin bağışladığı kumaşları elbiseye dönüştürerek sergiledi. Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş rehberliğinde yürütülen çalışma, uygulamalı eğitimle mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi'ne bağışlanan kumaşlar, Kadın Giyim Kursu kursiyerlerinin el emeğiyle farklı tasarımlara dönüştürülerek sergilendi.

Bir hayırsever tarafından Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağışlanan kumaşlar, Giyim Üretim Teknolojileri alanında eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarıyla elbiseye dönüştürüldü.

Kadın Giyim Kursu'nda Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş rehberliğinde eğitim gören kursiyerler, kendilerine ulaştırılan kumaşları kullanarak eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya aktardı. Kursiyerlerin hazırladığı farklı kadın giyim ürünleri düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerde farklı kumaşlar ve tasarımlar değerlendirilirken, çalışmalar aynı zamanda mesleki becerilerin geliştirilmesine de katkı sağladı.

Giyim Üretim Teknolojileri Kurs Öğretmeni Serpil Deliktaş, sergide yer alan ürünler ve kursiyerlerin eğitim sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hazırlanan elbiseler, bağışlanan kumaşların kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesinin yanı sıra kursiyerlerin uygulamalı eğitim sürecinde kazandıkları becerileri ortaya koymaları açısından da örnek oluşturdu.

Hayırsever desteğiyle başlayan çalışma, kursiyerlerin emeğiyle üretime dönüşürken, ortaya çıkan ürünler mesleki eğitimin uygulamayla buluşmasına da örnek oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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