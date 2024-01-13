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Sivas'ta iş yerinde yangın paniği

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Sivas'ta otomobil tamirhanesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Sivas'ta iş yerinde yangın paniği

SİVAS - Sivas'ta otomobil tamirhanesinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas Merkez de bulunan Sultanşehir sanayi sitesinde meydana geldi. Y. A'ya ait tamirhanede soba borusundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangından dolayı çatı katında bulunan otomobil parçaları alev aldı. Duman yükselmesiyle iş yerinde bulunan vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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