Sivas'ta Dolu Yağışı Okulda Hasara Neden Oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden başlayan dolu, bir lisede küçük çapta hasara yol açtı. Dolu nedeniyle okulun arka kısmında sele neden olan su birikintileri oluştu, bu da çevrede çamur birikintileri meydana getirdi. Öğrenciler ve öğretmenler kısa süreli panik yaşadı.
Sivas'ta bir anda başlayan dolu yağışı okulda hasara neden oldu, yollar çamura bulandı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan dolu, Çayboyu Mahallesi'nde bulunan çok programlı lisede küçük çapta hasana neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, bir anda başlayan dolu yağışında okulun arka kısmındaki yamaçta sele neden oldu. Sel suları okulun arka bölümünde bulunan duvarı aşarak bahçeye doldu. Selin etkisiyle okul çevresinde çamur birikintileri oluşurken, öğrenciler ve öğretmenler kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Yerel