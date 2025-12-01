Haberler

Sivas'ta Akraba Evliliği Oranı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında Sivas'ta akraba evliliği yapan bireylerin sayısını ve oranını açıkladı. Sivas'ta toplam evlenme sayısı 3,937 iken akraba evliliklerinin sayısı 85 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2024 yılında toplam evlenme sayısı 3 bin 937 olurken akraba evliliği sayısı ise 85 olarak açıklandı. Akraba evliliği oranı 2024 yılında Türkiye'de yüzde 3,3 iken Sivas'ta yüzde 2,2 olarak tespit edildi.

Sivas'ta son verilere göre toplam evli birey sayısı 315 bin 76 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 24 bin 896 olarak açıklandı.

Kentte akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
