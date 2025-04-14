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Sivas'ta '40 Günlük Namaz' Etkinliği Gerçekleşti

Sivas'ta '40 Günlük Namaz' Etkinliği Gerçekleşti
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Sivas İhramcızade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, '40 Günlük Namaz' etkinliği kapsamında sabah namazında Ulu Cami'de buluştu. Programa İl Müftüsü ve diğer yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesi yapılan konuşmalarda gençlerin dini bilinçlenmesi vurgulandı. Etkinlik, ikramlarla sona erdi.

Sivas İhramcızade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "40 Günlük Namaz" etkinliği kapsamında sabah namazında Ulu Cami'de buluştu.

Programa, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak, Okul Müdürü Kadir Özkan, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz öncesi cemaate hitap eden İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak, "Namaz ve Gençlik" konulu sohbetinde gençlerin dini bilinçle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Sabah namazının ardından, "40 Günlük Namaz" programına katılım sağlayan öğrencilere öğretmenleri tarafından belge ile çeşitli hediyeler verildi.

Programın sonunda öğrencilere süt ve simit ikramında bulunuldu. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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