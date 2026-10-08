Haberler

Sivas'ta 350 bin büyükbaş hayvan için şap aşısı ve küpeleme çalışması yürütülüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta 350 bin büyükbaş hayvan için şap aşısı ve küpeleme çalışması yürütülüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sivas merkez ve 16 ilçede 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında 350 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması ve küpelenmesi için çalışma yürütüyor. Çalışmaların kampanya süresince sahada devam edeceği bildirildi.

Sivas'ta şap hastalığıyla mücadele kapsamında 350 bin büyükbaş hayvanın aşılanması ve küpelenmesi için çalışma yürütülüyor.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Sivas merkez ve 16 ilçede devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 350 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması ve kimliklendirilmesine yönelik işlemler ekipler tarafından sahada gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin aşılama ve küpeleme çalışmalarının kampanya süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi

Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte bu hale geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Maltepe'deki facianın ilk anları! Yardım çığlıkları yükseldi

İstanbul'daki faciadan ilk görüntüler! Çığlıklar yürekleri dağladı
Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak
Şener Üşümezsoy'un uyardığı noktada art arda depremler

Şener Üşümezsoy’un işaret ettiği yerde peş peşe depremler
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü