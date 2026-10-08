Sivas'ta 350 bin büyükbaş hayvan için şap aşısı ve küpeleme çalışması yürütülüyor

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Sivas'ta şap hastalığıyla mücadele kapsamında 350 bin büyükbaş hayvanın aşılanması ve küpelenmesi için çalışma yürütülüyor.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, 14 Eylül-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Sivas merkez ve 16 ilçede devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 350 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması ve kimliklendirilmesine yönelik işlemler ekipler tarafından sahada gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin aşılama ve küpeleme çalışmalarının kampanya süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı