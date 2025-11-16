Haberler

Sivas Havalimanı Yolcu Sayısında %23 Artış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Sivas'taki Nuri Demirağ Havalimanı'ndan faydalanan yolcu sayısı, 2024 yılına göre yaklaşık %23 artış göstererek 437 bin 517 kişiye ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024'ün Ocak-Ekim döneminde 351 bin 807'si iç hatlara, 4 bin 624'ü ise dış hatlara olmak üzere 356 bin 431 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in aynı döneminde 431 bin 175'i iç hatlara, 6 bin 342'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 437 bin 517 kişi faydalandı. Yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.