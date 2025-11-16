Sivas Havalimanı Yolcu Sayısında %23 Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

2024'ün Ocak-Ekim döneminde 351 bin 807'si iç hatlara, 4 bin 624'ü ise dış hatlara olmak üzere 356 bin 431 kişinin faydalandığı Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 2025'in aynı döneminde 431 bin 175'i iç hatlara, 6 bin 342'si ise dış hatlara olmak üzere toplam 437 bin 517 kişi faydalandı. Yolcu sayısındaki artış yaklaşık yüzde 23 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS