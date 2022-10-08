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Sivas haber... Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

Yerel Haberler

Sivas haberi: Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı.

Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan üzüm pekmezinin yapımı başladı. Hasadı yapılan üzümler yıkandıktan sonra temiz bir şekilde eziliyor. Daha sonra kendisine ait toprağı ile birlikte yaklaşık 5 saat kaynamaya bırakılan ve kıvamını alan pekmez kışın tüketilmek üzere kaplara konularak muhafaza ediliyor. Binbir zahmetle yapılan ve insan sağlığına birçok yararı bulunan üzüm pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. İştah açmasının yanı sıra karaciğer, kalp ve damar dostu olan üzüm pekmezi kışa aylarında şifa niyetine tüketiliyor.

"Toprak olmadan olmaz"

Ali Topaktaş, beyaz toprak olmadan pekmezin olmayacağını belirterek, "Sivas Gemerek Sızır kasabası üzüm pekmezidir. Bunun mayası bizim burada beyaz toprak olur o toprak olmadan olmaz. Bir gün önceden üzümlerimizi kestirdik. Bugünde kaynatıyoruz şimdi ocaktan indirmek üzereyiz. Pekmezimiz olmuştur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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