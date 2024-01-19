Şişli Belediyesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde Psikososyal Destek Merkezi açtı

Şişli Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın Arsuz ilçesinde kurduğu "Şişli-Arsuz Psikososyal Destek Merkezi"ni hizmete açtı. Beş ayrı birimden oluşan merkez, depremden etkilenen Arsuzluların yaralarını sarmayı ve bölgede hayatı yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Şişli Belediyesi, 6 Şubat Depremleri'nin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Belediye, uzun vadeli planlar kapsamında depremden en çok yara alan yerlerin başında gelen Hatay'ın Arsuz ilçesiyle kardeş şehir oldu.

Arsuz'un yeniden kalkındırılması ve hayatın normale dönmesi için maddi gereksinimin yanı sıra psikolojik desteğin önemi üzerinde duruldu. Bu amaçla Şişli Belediyesi, depremden etkilenen Arsuzlulara sürdürülebilir psikososyal destek vermek için "Şişli-Arsuz Psikososyal Destek Merkezi" için harekete geçildi.

Büyük bir ekibin yoğun çalışmasıyla hayata geçirilen "Şişli-Arsuz Psikososyal Destek Merkezi", dün düzenlenen törenle, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine Başkan Keskin'in yanı sıra Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Şişli Belediyesi'nden pek çok üst düzey yönetici, bürokrat ve çalışan katıldı.

"HATAY İÇİN TEK YÜREK OLDUK"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Keskin, bundan tam 1 yıl önce ülkece herkesin yüreğini yakan deprem felaketinin yaşandığını belirterek, Şişli Belediyesi olarak deprem bölgesi için yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren Hatay için tek yürek olduk, Şişlili komşularımızla beraber ivedilikle destek tırlarımızı yola çıkarttık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz bölgeye aynı gün intikal etti, kurduğumuz aşevlerimizin ocağı depremzede vatandaşlarımız için yandı. O günden itibaren bizim kalbimiz de aklımız da hep Hatay'da kaldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Arsuz Belediyemiz iş birliğinde Arsuzlu çocuklarımızla kutladık. Şimdi, aylardır üzerinde çalıştığımız, emek emek oluşturduğumuz 'Şişli- Arsuz Psikososyal Destek Merkezimiz' için yeniden Hatay'dayız."

Kalben her daim Arsuz ve Arsuzluların yanında olduklarını belirten Başkan Keskin, ilçeye ektikleri dayanışma tohumlarının filizlendiğinin altını çizdi.

"Arsuz'da hayatı yeniden, en iyi haliyle canlandıracağız" sözünü verdiklerini de hatırlatan Muammer Keskin, bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZİ HAKKINDA

Beş birimden oluşan Şişli- Arsuz Psikososyal Destek Merkezi, depremden etkilenen Arsuzluların yaralarını sarmak ve hayatı en güzel haliyle yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Merkez şu birimlerden oluşuyor:

-Sosyal Yardım Birimi

Psikososyal Destek Merkezi'nin koordinasyonunun sağlanacağı Sosyal Destek Birimi ile merkeze başvuran afetzedelerle ilk görüşme yapılacak ve müdahale programı oluşturulacak.

-Psikolojik Danışmanlık Birimi

İlgili birimde, alanlarında uzman psikologlarla birlikte, çocuk, ergen ve yetişkinlerde afetin sebep olduğu travmatik deneyimlerin yarattığı psikolojik bozukluklara müdahale edilip, kayıp ve yas sürecinde olanların süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak ve bireylerin ihtiyaç duydukları psikolojik desteği vermek üzere çalışmalar yürütülecek.

-Çocuk Çalışmaları Birimi

Çocukların özgüven ve özyeterliliklerini destekleyen, toplumsal cinsiyete duyarlı, bilişsel, psikososyal, duygusal, psikomotor, özbakım ve dil açısından gelişimlerini destekleyecek faaliyetlerin yürütüleceği bu birimde; haklarına erişemeyen çocuklarla ilgili vaka yönlendirmeleri gerçekleştirilecek.

-Kadın Çalışmaları Birimi

Şiddete maruz kalan, ekonomik, sosyal ve politik alandan dışlanan, ayrımcılığa uğrayan kadınlara yönelik, güvenlikleri gözetilerek, taleplerine uygun, sosyal hizmet müdahale yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla hayata geçirilen birimde, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesiyle çalışmalar yapılacak.

-Veterinerlik Hizmetleri Birimi

Depremden etkilenen can dostlarımızın yaralarını sarılarak, köy yaşamı içerisinde geçimini büyükbaş hayvancılığından kazanan yurttaşların dertlerine derman olmak için veterinerlik çalışmaları, afet sonrası hizmetlerde bütüncül müdahale programı uygulanacak.

-Ayni Destek Deposu

Merkeze gelen ayni desteklerin (medikal ürünler, temel ihtiyaç ürünleri, hijyen ürünleri vb.) ayrıştırılması ve tasnif edilmesinin sağlanacağı alan olarak belirlenen birimde, malzemeler ayrıştırıldıktan sonra afetzedelere ulaştırılacak. Deponun içinde, bozulabilecek ürünler için ayrıca soğuk hava deposu daha bulunuyor.

-Sosyal Mutfak

Merkeze gelen vatandaşların, yerel kooperatiflerin yöresel lezzetlerini deneyimleyerek sağlıklı atıştırmalıkların tadına bakabileceği, dar gelirli kadınların kurduğu kooperatiflere de can simidi olabilecek Sosyal Mutfak ve Dayanışma Pazarı ile hane bütçesine katkıda bulunurken kültürel mirasımızı oluşturan yöresel tatlar da yaşatılacak.