Sırrı Süreyya Önder İçin Törende Duygu Dolu Anlar
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, tabutu Türk bayrağına sarılı olarak salona getirildi. Sevenleri duygusal bir veda gerçekleştirirken, Önder'in kızı Ceren Önder gözyaşlarına hakim olamadı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda getirilirken alkışlarla karşılandı. Önder'in tabutu, barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder'in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü. Tören, Önder'in sevenlerinin veda konuşmaları ile devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel