Şırnaklı kadınlardan Filistin için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü

Şırnak'ta "Sessiz Çığlık" yürüyüşü gerçekleştirdi. Şırnaklı kadınların yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sessiz Çığlık" yürüyüşü, Şırnak'ta gerçekleştirildi. Kadınlar, ellerinde Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin" yazılı dövizlerle yürüyüşe katıldı. Şırnak merkez Ömer Kabak Meydanında başlayan "Sessiz Çığlık" yürüyüşü Kent Meydanında sona erdi. Yürüyüşün ardında basın açıklamasını okundu. Toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar, Gazze'de yaşanan katliamların sessiz tanığı olmamak için meydanlarda olduklarını ifade etti.

"Duvarlara kanla yazılmış isimler, bir annenin bir babanın yitik hayali, bir çocuğun hiç göremeyeceği baharı İşte bu acının adı Gazze" diyen Acar, 81 ilde kurulan bu zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin vicdan zinciri olduğunu vurguladı. Konuşmasında Gazze'deki kadınların yaşadığı acılara da dikkat çeken Acar, Gazzeli bir annenin "Yemin ederim eve tek bir torba un getirip, çocuklarımın karnının doyacağını bilsem, ölüme razı olurum" sözlerini hatırlattı. Acar, "Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede?" diyerek İsrail'in saldırılarına sessiz kalan uluslararası topluma tepki gösterdi. Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleyi de hatırlatan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde 13 ülkeden 101 gönüllünün güvenle ülkelerine döndüğünü belirtti.

"Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir" diyen gönüllülerin sözlerini hatırlatan Acar, "Bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor nehirden denize özgür Filistin" ifadelerini kullandı.

Başkan Acar, konuşmasının sonunda katılımcılara seslenerek, "Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz, barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir. ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi. - ŞIRNAK